تفاصيل مسلسل أحمد مكي في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم أحمد مكي لعرض مسلسله الجديد “الغاوي” ضمن الموسم الرمضاني لعام 2025، في خطوة تعتبر تحولًا كبيرًا في مسيرته الفنية. يشارك مكي في بطولة المسلسل الفنانة عائشة بن أحمد، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود رضوان، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الخروج من عباءة “الكبير أوي”

قرر مكي الابتعاد عن شخصية “الكبير أوي”، التي قدّمها عبر 8 أجزاء، والتحول إلى الدراما الشعبية لأول مرة في مشواره الفني. من خلال مسلسل “الغاوي”، يسعى مكي لتقديم عمل درامي بعيد عن الكوميديا التي اشتهر بها، في تحدٍّ جديد يخرج به من المنطقة الآمنة التي استقر فيها خلال السنوات الماضية.

رحلة طويلة مع “الكبير أوي”

بدأ مكي مشواره مع “الكبير أوي” عام 2010، واستمرت السلسلة عبر السنوات، حيث قدم 5 أجزاء حتى 2015، ثم عاد بعد توقف دام 7 سنوات ليقدّم الجزء السادس في رمضان 2022، تبعه الجزء السابع في 2023، وأخيرًا الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

مسلسل “الغاوي” وتفاصيل جديدة

يتميّز “الغاوي” بتقديم دراما شعبية بقالب جديد على جمهور مكي، ما يرفع سقف التوقعات لعمل يحمل مزيجًا من الواقعية والأصالة الفنية. يُنتظر أن يكشف المسلسل عن تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم رمضان 2025.