رسالة أحمد عدوية الأخيرة لابنه محمد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل وفاته، عبّر أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية في حديث سابق لـ”الخليج 365″ عن مشاعره العميقة تجاه ابنه المطرب محمد عدوية، قائلاً:

“محمد حبيب قلبي، ربنا يحميه لشبابه. شاب ملتزم وفنان متميز، لازم يظهر أكتر ويقابل الناس. هو خجول وده سبب في تأخيره شوية، لكن صوته مختلف وسلطانجي بشهادة الجميع. أتمنى له التوفيق والنجاح في ألبوماته القادمة، وأنا فخور بابني والفن اللي بيقدمه”.

هذه الكلمات المؤثرة تلخّص حب عدوية الكبير لابنه، وإيمانه العميق بموهبته ومستقبله الفني، مشيرًا إلى أن خجل محمد كان عائقًا أمام ظهوره بشكل أكبر، لكنه يتمتع بصوت فريد وإحساس خاص يعبر عن أصالة الفن الشعبي.

رحل أحمد عدوية عن عالمنا في 29 ديسمبر 2024، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا وذكرى خالدة كأحد أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر.