“الهيبة” بنسخته التركية يتصدّر المشهد الدرامي مع نهاية 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتم مسلسل “المدينة البعيدة”، النسخة التركية من مسلسل “الهيبة”، عام 2024 بتحقيق رقم قياسي، متفوّقًا على جميع المسلسلات التركية الأخرى التي تُعرض خلال الموسم الشتوي 2024/2025.

تفوق رقمي لافت

سجلت الحلقة الثامنة من المسلسل نسبة مشاهدة بلغت 12.75، وهي النسبة الأعلى بين جميع المسلسلات التركية. يعكس هذا الرقم إعجاب الملايين من المشاهدين الأتراك بالقصة التي اقتبستها شركة “القمر” التركية من شركة الإنتاج اللبنانية “الصبّاح”، مع إدخال بعض التعديلات على النص لتعزيز عنصر التشويق.

عرض عربي موازٍ

في الوقت نفسه، بدأت منصة “شاهد” بعرض المسلسل عبر منصتها، فيما تستعد قناة MBC4 لعرضه ابتداءً من الأحد المقبل عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

تعديلات تثير الجدل

على الرغم من الحفاظ على القصة الأساسية لمسلسل “الهيبة”، أضافت شركة “القمر” أحداثًا جديدة، منها مشهد إطلاق والدة جبل شيخ الجبل النار على زوجة ابنها عليا، وهو تغيير أثار اهتمام الجمهور. كما يبدو أن الممثلة سينام أنسال ستؤدي دور البطولة في جميع أجزاء النسخة التركية من العمل.

بهذا الإنجاز، يواصل “المدينة البعيدة” تصدره للمشهد الدرامي، مؤكّدًا نجاح الدراما اللبنانية على الساحة العالمية.