شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ردا على شريف دسوقى: أنا اتشرف بالشغل معاك وهيجمعنا عمل قريب والان مع تفاصيل الخبر

رد النجم أحمد العوضى على طلب الفنان شريف دسوقى برغبته فى العمل معه، حيث كتب الأخير تعليقا على لايف قام به للنجم أحمد العوضى على صفحته بموقع فيس بوك قائلاً: "لو سمحت عاوز أشتغل معاك"، ليستجيب العوضى مباشرة لطلب شريف دسوقى ويعده بالعمل معه بكل ترحاب.



رد احمد العوضى على شريف دسوقى

وكتب أحمد العوضى منشوراً على صفحته بموقع فيس بوك موجهاً للفنان شريف دسوقي قائلاً: "الزميل الغالي على قلوبنا شريف الدسوقي أنا ماشفتش التعليق على اللايف للأسف، وطلبك على راسي يا شريف أنا اتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلى بيك، واإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل بـ100 وش".

ويواصل أحمد العوضى تصوير مسلسله الجديد فهد البطل المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.