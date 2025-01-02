شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من جلسة تصوير زفاف مى فاروق ومحمد العمروسى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة مى فاروق استعداداتها الأخيرة قبل حفل زفافها من الفنان محمد العمروسى، والمقرر إقامته مساء اليوم الخميس 2 يناير 2025، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حيث خضع الثنائي لجلسة تصوير قبل بدء حفل الزفاف.

وكانت مي فاروق قد احتفلت بخطبتها من محمد العمروسي في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربين، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.

وكان محمد العمروسى تحدث فى بودكاست "ع الرايق"، عن بداية قصة حبه لمى فاروق، حيث قال: "اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابى وقابلتها هناك، وكانت حالتى النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللى خلانى اتجرأ وأكلمها، هى شدتنى جدًا، وكنت متردد لأنى كنت خايف من إنها تكسفنى لو كلمتها".

وأضافت مي فاروق التى كانت هى أيضاً ضيفة بودكاست "ع الرايق": "كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة إننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد".

يذكر أن مى فاروق أحيت حفلاً غنائيًا يوم 5 ديسمبر الماضى بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ، وذلك على خشبة مسرح المتحف المصرى حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

فيما شارك محمد العمروسي مؤخراً في بطولة مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخراً، وعو من بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.



مي فاروق ومحمد العمروسي



مي فاروق ومحمد العمروسى



مي فاروق ومحمد العمروسى فى جلسة تصوير زفافهما