شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحلقة الـ 9 من مسلسل ساعته وتاريخه قبل عرضها الليلة على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قناة DMC، وتأتي الحلقة بعنوان "ضبط وإحضار"، ويشارك في بطولتها الفنان الشاب حمزة دياب، إلى جانب شهيرة الصاوي من مواهب برنامج "كاستينج" والحلقة من إخراج عادل أحمد يحيى في أول تجاربه الإخراجيه في عالم الدراما التليفزيونية.

وتناقش الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه قضية "التحرش الجنسي" التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة وكان ضحيتها عدد كبير من الفتيات، الحلقة تستعرض أيضا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تلك النوعية من الجرائم، وكيفية تأثير الأهل على طريقة تربيتهم للشباب، وضرورة التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد المجتمع بشكل سلبي، كما تناقش الحلقة طرق محاربة تلك الظاهرة.

وتنتهي الحلقة بأرقام الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لخدمات وزارة الصحة والاسكان وهيئة الإسعاف والمستشفيات ونجدة الطفل والخط الساخن للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والخط الساخن للإدارة العالمة لتكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن جرائم الانترنت والخط الساخن لقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للحماية المدنية ورقم الإغاثة المرورية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجرائم غسيل الأموال ومكتب شكاوي المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.



حمزة دياب