شكرا لقرائتكم خبر عن طارق كاشف ومحمود رضوان مؤلفا مسلسل الغاوي لأحمد مكي في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع عمل مسلسل الغاوي بطولة النجم احمد مكي، على المؤلفين طارق كاشف ومحمود رضوان لكتابة حلقات المسلسل، الذي يجرى حاليا العمل له، استعدادا لعرضه بموسم دراما رمضان 2025، وتشاركه البطولة عائشة بن أحمد، وهو من إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "عين شمس" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.