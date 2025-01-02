شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلمي المستريحة والسيد رامبو في يومهما الأول بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أمس بدور العرض السينمائية المختلفة فيلمي "المستريحة"، للنجمة ليلى علوي، والذي حصد 321 ألفا و528 جنيها، إلى جانب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والذي حقق إيرادات 425 ألفا و619 جنيها.

فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته: عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

أما فيلم رامبو بطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

كما يعرض حاليا بالسينمات المختلفة أفلام: "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، و"بضع ساعات في يوم ما" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، و"الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود، و"الحريفة 2" بطولة نور النبوي وكزبرة، و"مين يصدق" لـ زينة أشرف عبد الباقي، والدشاش بطولة محمد سعد.