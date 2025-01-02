شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من حفل زفافهما.. مي فاروق والعمروسي يستعدان على طريقتهما الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي، قبل ساعات من حفل زفافهما الذي من المقرر أن يقام اليوم في إحدى فنادق القاهرة، فيديو خاص بهم يكشف عن استعداداتهم للزواج، وكانت الفرحة العارمة هي المسيطرة على لقطات الفيديو حيث كانوا يتمايلان على نغمات أغنية المطربة أمينة "هتجوز" .

يذكر أن مى فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 ديسمبر الماضى بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصرى حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخرا، بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين.



مي فاروق ومحمد العمروسي