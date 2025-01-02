شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الدشاش لـ محمد سعد يحصد أمس 2.6 مليون جنيه فى أول أيامه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد نجاحا كبيرا، حيث حصد أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليونين و634 ألفا و814 جنيها فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.

والفيلم يمثل عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن شارك عام 2019 في بطولة فيلم "الكنز" الذى تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، والذى قدم سعد وقتها بشكل مغاير تمامًا عما اعتاد جمهوره.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلوا من التشويق ويجسد محمد سعد خلال أحداثه دور بلطجى.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.