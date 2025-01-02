شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف عن الراحل وحيد حامد: تشرفت إنى قابلته وحزنت لعدم العمل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الكاتب الكبير والسيناريست الأبرز في مصر وحيد حامد، لما قدمه من أعمال مميزة طوال مسيرة فنية أبدع فيها بقلمه مبتكرًا شخصيات لا تزال عالقة بالأذهان وستظل طويلاً، بأفلام حققت جماهيرية كبيرة لكبار النجوم.

وتحدث النجم عمرو يوسف، من قبل في لقاء تلفزيونى عن الراحل وحيد حامد، وأنه لم ينل شرف العمل مع الراحل وحيد حامد، ولكن كان له شرف مقابلته.

وقال عمرو يوسف: "أنا كنت محظوظ إنه حبني، أنا روحتله للمكان اللي بيقعد فيه لأنه عرض عليا مسلسل وللأسف كنت مرتبط بعمل تاني ومقدرتش أشتغل معاه، رجل موسوعي ومثقف، كان عميقا ولكنه كان يقدر يوصل اللي عاوز يقوله لأي حد".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.