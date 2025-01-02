شكرا لقرائتكم خبر عن برغم تصنيفه أكشن.. فيلم الدشاش لمحمد سعد لا يخلو من الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع محمد سعد خلال فيله الجديد "الدشاش" الذي طرح في السينمات أمس الأربعاء الموافق 1 يناير، أن يطل على جمهوره بشكل مختلف مما اعتدنا عليه، فقد صنف محمد سعد كممثل كوميدي من خلال أعمال كوميدية كثيرة ناجحة قدمها لنا خلال مشواره الفني.

وبالرغم أن فيلم الدشاش صنف فيلم أكشن تشويقي، ولكن لم يستطع محمد سعد أن يجعله خاليا من الكوميديا، فبخفة دمه المعهودة وإفيهاته المميزة، أضفى على الفيلم بعض المواقف الكوميدية التي تخدم الموقف ولا نستطيع أن نقول أنه قد أقحم تلك المواقف أو الإفيهات على الفيلم، على العكس تماما كانت مناسبة للموقف بشكل كبير.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي ويجسد محمد سعد خلال أحداثه دور بلطجى.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.