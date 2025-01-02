عبد المحسن النمر ناعياً عبد العزيز الحداد: تعلمت منه الكثير 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 01:20 مساءً - عبّر الفنان عبد المحسن النمر، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان والمخرج الكويتي عبد العزيز الحداد والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 2 يناير .
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عبد المحسن النمر عن الفنان والمخرج عبد العزيز الحداد: رجل استثنائيوحرص الفنان عبد المحسن النمر، في نعيه للراحل أن يعدد المزايا التي كان يتمتع بها والتأكيد على أنه تعلم منه الكثير ولا سيما عندما كان " النمر" في بدايته مع المسرح الكويتي، إذ نشر صورة للفنان والمخرج الكويتي عبد العزيز الحداد عبر صفحته على " انستغرام" وعلق بالقول " انا لله وانا اليه راجعون رجل استثنائي بفنه واخلاقه ..بغزارة ثقافته ..وعمق انتمائه .. رحل عنا تاركاً الكثير من الإرث الفني المختلف والمميز .. انا شخصيا تعلمت منه الكثير منذ بدايتي مع المسرح الكويتي في وسط الثمانينات . أثره راسخ بداخلي والكثير من القيم والمبادئ التي اعتز بها واتمسك بها ايماناً ووفاءاً رحمك الله يا ابا محمد وتقبلك في واسع رحمته".
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" خريف القلب" أحدث أعمال عبد المحسن النمر الدراميةويعرض حالياً للفنان عبد المحسن النمر مسلسل "خريف القلب" والمكون من 90 حلقة، وهو النسخة السعودية للمسلسل التركي Broken Pieces في التجربة الأولى للدراما السعودية بمثل هذه الأعمال، ويشارك بالعمل نخبةٌ من نجوم الدراما، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، هند محمد، فيصل الزهراني، لبنى عبدالعزيز، مروة محمد، أروى، جود السفياني، تركي الشداد، ميريال مصطفى.
يمكنكم قراءة .. من هي الطفلة نورسين التي نشر عبد المحسن النمر صورته معها؟
مشاركة سينمائية سابقةجدير بالذكر أن آخر المشاركات السينمائية للفنان عبد المحسن النمر كانت من خلال فيلم "هجان" والذي دارت أحداثه في إطار درامي حول قصة مطر وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بالناقة حفيرة، وعليه بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، وضم الفيلم عدداً من النجوم منهم إبراهيم الحساوي، عمر شامة، وشيماء الطيب ومن إخراج أبو بكر شوقي.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».