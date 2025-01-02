تامر حسني يرد لأول مرة عن أنباء عودته لبسمة بوسيل

تامر يرد على إمكانية عودته لبسمة بوسيل

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" مبيتنسيش"ديو غنائي يجمع تامر حسني بـ رامي صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 01:20 مساءً - أجرى الفنان تامر حسني لقاءً مصوراً في كواليس حفله الأخير الذي أقيم في دبي بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.خلال اللقاء وجه له سؤال عن إمكانية عودته لزوجته السابقة بسمة بوسيل وإعطاء علاقتهما فرصة جديدة، خاصة وأن هذه الأنباء متداولة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا.تهرب تامر حسني من الإجابة عن هذا السؤال بشكل واضح وأكد أنه لا يريد أن يبدأ العام الجديد بالرد على الشائعات، لكنه سيبدأ بالدعوات، وتمنى للجميع أن يكون العام الجديد عام خير يحقق فيه الجميع نجاحات ويعيشون في سعادة، ودعا لكل البلدان العربية أن تعيش في سعادة وأمان.تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتمنى الكثير منهم أن يسترجع تامر علاقته بزوجته، خاصة وأنهما منذ الانفصال وعلاقتهما قوية من أجل أطفالهما.وينتظر عشاق ومحبو الفنان تامر حسني والفنان رامي صبري الديو الغنائي الذي يجمعهما ويحمل اسم " مبيتنسيش" وهو من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن، إذ روّج " تامر" لهذا الديو عبر صفحته على " إنستغرام" من خلال نشر مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله الثنائي وهما يغنيان مطلع الأغنية.كما ينتظر تامر حسني طرح فيلم "ري ستارت" مع هنا الزاهد، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة: تامر حسني، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا. ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك".يمكنك متابعة تصرف غريب لمعجب في حفل تامر حسني الأخير

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