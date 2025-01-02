تغيير كبير في مسيرته.. محمد سعد يحتفل بالعرض الخاص لـ”الدشاش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان محمد سعد وفريق عمل فيلمه الجديد “الدشاش” بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور سينما مدينة 6 أكتوبر، في بداية موسم السينما الشتوي الجديد، تزامناً مع احتفالات رأس السنة.

وشهد العرض الخاص لفيلم “الدشاش”، حضوراً كبيراً لنجوم الفن وصنّاع الفيلم، وظهر محمد سعد برفقة نجليه، نور الدين وكريم، في أول ظهور إعلامي لهما.

وأطلّ سعد في العرض بشخصيته في الفيلم، وحرص على التقاط الصور مع جمهوره الذي عبّر عن إعجابه بأدائه في هذا الدور المختلف، متمنين له النجاح والتوفيق.

وكشف سعد في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص كواليس تصوير الفيلم، حيث عبّر عن أمنيته بأن يحظى التغيير الذي أحدثه في الفيلم في خط التمثيل لديه بإعجاب الجمهور، مؤكداً أنه لا يهمه المنافسة بين الأفلام وأنه ينافس نفسه فقط.

وقال سعد: “أعتبر فيلم “الدشاش” التغيير الحقيقي في خط التمثيل لديَّ وهو التغيير الذي طلبه الناس مني، فأنا تعمدت أن أبتعد في هذا الفيلم عن الكوميديا”.

وعن المنافسة مع الأفلام المطروحة في الموسم الشتوي، قال: “أنا بنافس نفسي، وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس ونكمل على نفس الطريق”.

وكان من بين الحضور في العرض الخاص للفيلم، الفنانة زينة التي تتعاون مجدداً مع محمد سعد بعد سنوات من نجاح فيلم “بوشكاش” الذي جمعهما في عام 2008. كما حضر العديد من النجوم، مثل: خالد الصاوي، نسرين أمين، باسم سمرة، نسرين طافش، بالإضافة الى شندي صاحب أغنية الفيلم.

ويتناول فيلم “الدشاش” قصة زعيم عصابة يُدعى “الدشاش” يواجه العديد من التحديات والصراعات التي تجعله يغيّر مسار حياته. الفيلم يقدم مزيجاً من الإثارة والتشويق، ويستعرض الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها البطل وسط مواجهات مع خصومه. ويُعد هذا العمل نقطة فارقة في مسيرة محمد سعد السينمائية، إذ يعود الى الشاشة بأسلوب جديد وحكاية مليئة بالتشويق.