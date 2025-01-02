شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بعودة قوية على “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها مع بداية العام 2025، بإعلان استردادها حسابها الرسمي على “إنستغرام” بعد فترة غياب.

شيرين أعلنت الخبر من خلال نشر صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة مليئة بالجمال أبهرت بها جمهورها، وعلّقت عليها بتهنئة متابعيها بحلول العام 2025 قائلةً: “Happy New Year 2025″، ليُعيد هذا الإعلان إشعال حماسة محبيها الذين تفاعلوا بشكل واسع مع عودتها.

وفور استرداد شيرين لحسابها الرسمي الذي يضم 13 مليون متابع، حذفت الفنانة كل الصور ونشرت صورتها الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام حافل بالإنجازات لشيرين، إذ حققت نجاحات ضخمة في 2024، كان أبرزها ألبومها الأخير الذي لاقى إعجاباً كبيراً، وتعاونت فيه مع مجموعة من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين.

كما دخلت شيرين موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأول فنانة عربية تتصدّر قوائم الأغاني الأكثر رواجاً في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعاً متتالية.

ناهيك عن حصولها على 4 جوائز في مهرجان Billboard العربية، بالإضافة الى حفلتين مميزتين في الكويت والإمارات تصدّرت بهما “الترند”، وجذبتا أعداداً ضخمة من الجمهور.