برسالة خاصة.. زوج دنيا سمير غانم يحتفل بعيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو، احتفالاً بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، عبّر من خلاله عن حبّه الكبير لها، وامتنانه لوجودها في حياته.

وظهرت في الفيديو الذي نشره رامي مجموعة من الصور واللحظات الرومانسية التي جمعته مع زوجته دنيا، بالإضافة الى صور حصرية تظهر ذكريات عميقة بينهما، الى جانب ابنتهما كايلا التي أضافت لمسة عاطفية الى هذا الاحتفال المميز، وأرفق بها رسالة تهنئة خاصة تُظهر الجوانب الإنسانية والفنية لشريكته في الحياة، مؤكداً جمال شخصيتها وصفاتها الرائعة.

وكتب رامي قائلاً: “كل سنة وأنت طيبة حبيبتي، وعقبال سنين العمر وأنتِ كما أنتِ… طيبة وحنونة ومحبّة للبهجة والخير والتسامح”، معبراً عن إعجابه بشخصيتها التي تتميز بالدفء والبهجة.

يُذكر أن دنيا سمير غانم تمت خطوبتها لرامي رضوان في عام 2012، وتزوجا في حزيران (يونيو) 2013. وفي آذار (مارس) 2014 رُزقا بابنتهما الوحيدة كايلا، التي أصبحت مصدر فرحهما في الحياة.