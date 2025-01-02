أحمد العوضي لمنتقديه: “نجاحي أكبر رد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بث مباشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، علّق الفنان أحمد العوضي على الانتقادات التي طاولته بشأن تكرار شخصياته في أعماله الدرامية، واصفاً تلك الانتقادات بأنها مجرد آراء شخصية لا تعبّر عن رأي الجمهور العام.

وقال العوضي: “فيه موضة طالعة اليومين دول إن أحمد العوضي بيكرر نفسه، وكل واحد كاتبلي بوست مفكر إنه عنده رأي عام… يا جدع هو عرب السويركي زي جابر الكوماندا… فيه حد بياخد جائزة أحسن ممثل في آخر 4 سنين غيري”.

كما أوضح العوضي سبب اختياره أدواراً تنتمي الى البيئة الشعبية، مشيراً الى أنه يفضّل تقديم شخصيات قريبة من واقعه ومن الجمهور، بالقول: “الناس بتقولي أنت مبتعملش دكتور ولا حد عايش في فلل ليه؟، هو مينفعش أعمل دكتور في منطقة شعبية؟، إزاي أعمل شخصية عايشة في فيلا وأنا معشتش في فيلا؟، الناس بتقول إني شبههم، ودي عندي بالدنيا… ونفسي أكسب عشرة آلاف بني آدم”.

وأكد العوضي أن أكثر ما يهمّه هو محبّة الجمهور له حتى لو لم يكن نجماً بالمعايير التقليدية، قائلاً: “الناس اللي بتقول عوضي بيطلع عفي في المسلسلات، عايزني أطلع إزاي وأنا ممثل أكشن؟، أطلع ضعيف؟، لما أطلع مضروب هتبقى مبسوط يعني؟… أهم حاجة عندي إن الناس تفضل تحبّني حتى لو مش هكون نجم”.

ولفت أحمد العوضي الى أنه رغم الانتقادات فإن أعماله الفنية تحقق أعلى نِسب مشاهدة، كما أنه حصل على جائزة أفضل ممثل على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو ما يدل على نجاحه الفني.