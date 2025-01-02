نجوى كرم تستقبل 2025 بثلاث حفلات ناجحة في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت “شمس الأغنية العربية” الفنانة نجوى كرم العام الجديد 2025 بسلسلة من ثلاث حفلات غنائية ناجحة أقيمت في دولة الإمارات. الحفلات، التي اكتملت جميعها بعدد كبير من الحضور، شهدت تفاعلاً استثنائياً من الجمهور مع باقة من أجمل أغانيها، حيث أبدعت نجوى كرم في إشعال الأجواء الموسيقية برفقة جمهورها.

حفلات غنائية متألقة: دبي وأبوظبي في الصدارة

حفل دبي أوبرا

انطلقت سلسلة الحفلات من مسرح دبي أوبرا ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، حيث قدمت نجوى كرم مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير. وقد عبرت عن سعادتها بالاحتفال على أرض الإمارات، مؤكدة على عمق العلاقة التي تجمعها بجمهور دبي والإمارات عامة.

وقالت نجوى خلال الحفل: “أريد أن أخبر أهل دبي والإمارات أني مشتاقة أن أبقى بينكم وأغني لكم أحلى الأغاني. مثلما أنتم تجتهدون في تقديم أفضل المهرجانات، نحن كفنانين من واجبنا أن نلبي النداء ونلتقي بأحلى جمهور.”

وأضافت أن تفاعل الجمهور حمسها للاستمرار على المسرح لأطول وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحماس المتبادل هو أساس إبداع الفنان وتألقه.

حفل مهرجان الشيخ زايد

انتقلت نجوى كرم إلى مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي لتقدم حفلها الثاني ضمن “ليالي الوثبة”. الحفل، الذي شاركها فيه الفنان السوري الشاب الشامي، حمل طابعاً خاصاً جمع بين المواويل اللبنانية الأصيلة وأغاني الدبكة. تميز الحفل بأجوائه الحماسية، ليصبح حديث الساحة الفنية في الإمارات.

استقبال العام الجديد في أبوظبي

اختتمت نجوى كرم عام 2024 واستقبلت عام 2025 بحفل استثنائي في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي. الحفل، الذي شهد مشاركة النجمين جورج وسوف ومروان خوري، كان مكتمل العدد وشهد لحظات مميزة تخللها تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركها الغناء طوال السهرة.

تكريم مميز من راديو الرابعة FM

خلال حفل دبي أوبرا، كرمت إدارة راديو الرابعة FM نجوى كرم بجائزة “شمس الأغنية اللبنانية والعربية”، لتختتم سلسلة تكريماتها لعام 2024. العام المنصرم شهد أيضاً إصدار نجوى مجموعة من الأغاني الجديدة ومشاركتها السابعة كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب “أراب غوت تالنت”، إلى جانب نجاحها الكبير في الحفلات الغنائية.

نجوى كرم.. نجمة لا تغيب

بهذا الأداء الاستثنائي، أكدت نجوى كرم مجدداً مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في العالم العربي، محققة حضوراً لافتاً في أولى ليالي 2025 ومستمرة في تقديم فنونها الأصيلة التي تجمع بين الإبداع والتواصل مع جمهورها الوفي.