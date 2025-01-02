شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تعارف مي فاروق ومحمد العمروسي قبل احتفالهما الليلة بزفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم المطربة مي فاروق بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بعد خطوبة دامت قرابة العام، وحرص عدد كبير من محبيهما على تهنئتهما بهذه المناسبة، وتمنوا لهما السعادة.

وخلال تصريحات لبودكاست "ع الرايق" كشف الثنائي كواليس تعرفهما على بعض، حيث قال محمد العمروسي: "اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابي وقابلتها هناك، وكانت حالتي النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللي خلاني اتجرأ وأكلمها، هي شدتني جدًا، وكنت متردد لأني كنت خايف من إنها تكسفني لو كلمتها".

بينما أشارت مي فاروق: "كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة أننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد".

يذكر أن مى فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 ديسمبر الماضى بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصرى حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخرا، بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين.



مي فاروق والعمروسي



الفنانة مي فاروق ومحمد العمروسي