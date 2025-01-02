شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب متعددة المواهب.. مسيرتها من 4 cats لتقديم البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مايا دياب منذ ظهورها أن تلفت الأنظار إليها، بسبب أناقتها وجمالها بالإضافة لمواهبها المتعددة، فقد برعت مايا دياب خلال مشوارها الفني الذي أمتد لسنوات عديدة أن تجمع بين أكثر من موهبة مثل الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، بالإضافة إلى شهرتها كأحد الأيقونات في عالم الموضة والجمال.

بدأت مايا مشوارها من خلال برنامج المسابقات ستديو الفن، التي حصلت فيه على الجائزة الذهبية، ثم جاءت شهرتها عندما إنضمت لفرقة الفور كاتس، ولكن بعدما حققت جزء من الشهرة بسبب الفرقة قررت الإنفصال عنهم، وبدأت تشق طريقها بنفسها، ولم تكتفي بالغناء حينها بل بدأت في تقديم بعض البرامج التي حققت نجاحا كبيرا، حتى أنها حصلت على جائزة أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج "هيك منغني" عام 2012.

أما في مجال الموضة فقد عرفت مايا دياب بأسلوبها الجريء، فدائما تثير الجدل من خلال إختيارها للأزياء، وعلى جانب كانت مايا تركز على دعم القضايا الإنسانية والمشاركة في بعض الأعمال الخيرية، لعل أخرهم مشاركتها في 2024 في حفل عشاء سنوي تحت شعار “ليلة من النور” وذلك دعمًا لحماية الأطفال من العنف.