إلهام علي ترد على الإشادة بدروها في خريف القلب: صناعة محلية 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 11:49 صباحاً - عبّرت الفنانة إلهام علي عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول دورها في مسلسل "خريف القلب"، والذي ظهرت من خلاله بشخصية "نهلة" والتي تعكس معاناة بعض النساء، ولا سيما اللواتي يتعرضن لمواقف صعبة مثل تبديل صغارها بآخرين لحظة ولادتهم.

إشادة واسعة بأداء إلهام علي لشخصية نهلة في خريف القلب

وردت إلهام علي عبر صفحتها على منصة "إكس" على كافة الاشادات التي تلقتها حول شخصية "نهلة" بمسلسل "خريف القلب"، إذ قالت " نهلة صناعة محلية ماتشبه احد الإجتهاد في الأختلاف، سعيدة بكل ردود الفعل، وشكراً كاتبنا الاستاذ طلال وباذن الله الجاي اكثر اختلاف وتجدد باذن الله الجاي اجمل".

سكرين شوت من صفحة إلهام علي على منصة إكس

مسلسل "خريف القلب"

هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتبدأ عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

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إلهام علي حاضرة في دراما رمضان 2025

وخلال الأيام الماضية، زفت الفنانة إلهام علي خبراً ساراً لكل محبيها وجمهورها في الوطن العربي، إذ كشفت خلال لقائها مع etبالعربي عن تواجدها في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 دون الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهذا العمل، قائلة إن السبب وراء اختفائها خلال الفترة الماضية ، هو انشغالها بالتحضير للشخصية التي سوف تقدمها في مسلسلها الجديد الذي تعاقدت عليه منذ فترة وسيعرض في رمضان المقبل، مكملة " سبب اختفائي وعزلتي هو مسلسلي اللي هيتعرض في رمضان 2025".

ورفضت " إلهام" الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهذا المسلسل سواء عنوانه أو حتى ملامح من قصته، رغم إلحاح وطلب زوجها الفنان خالد صقر الذي كان حاضراً معها في اللقاء

واستطردت قائلة " لن أكشف عن اسمه أو تفاصيله الخاصة، قبل إعلان الشركة المنتجة عنه".

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