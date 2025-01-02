شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد الغائب الحاضر فى كل الفعاليات الفنية حتى يومنا هذا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى رحيل الكاتب الكبير والسيناريست الأبرز فى مصر وحيد حامد، لما قدمه من أعمال مميزة طوال مسيرة فنية أبدع فيها بقلمه مبتكرًا شخصيات لا تزال عالقة بالأذهان وستظل طويلاً، بأفلام حققت جماهيرية كبيرة لكبار النجوم.

ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد فى مثل هذا اليوم 2 يناير من عام 2021، عن عمر ناهز 77 عامًا، وحتى يومنا هذا وعلى الرغم مرور 4 سنوات على رحيله لكنه الغائب الحاضر فى كل الفعاليات الفنية واسمه يتردد على لسان كل النجوم بذكرى حلوة جمعتهما معا، وفى المهرجانات و الفعاليات الفنية يتم ذكر اسمه بكل قوة.

وفى شهر نوفمبر الماضى، تحدث المخرج خيرى بشارة عن صداقته بالراحل وحيد حامد في فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائى، وقال وقتها خيرى بشارة:" حتى وأنا مخرج كبير بواجه أزمات اقتصادية دائما معنديش فلوس استلف من عاطف الطيب و وحيد حامد و أرجع أشتغل وأسدد الفلوس و أرجع استلف تانى منهم وحيد كان صديقى و حبيبى".

وفى يوليو الماضى وفى المؤتمر الصحفي، للدورة الثانية من مهرجان العلمين، بدأ برثاء الكاتب الراحل وحيد حامد، كما تردد اسمه في مهرجان الجونة من قبل عدد كبير من النجوم.

وقال يسرى نصر الله، في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة و في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم مع منى الشاذلى، "السيناريت وحيد حامد فى أحد الأيام كلمنى وقالى تعالى عاوزك، فهو كان شخصية مخيفة، وأعطانى سيناريو "إحكى يا شهرزاد" مؤكدا أنه سيناريو صعب، وهو كاتب كبير هايل وذكى ومتعاون، لكن اختلفت معه نهاية الحدوتة للفيلم".