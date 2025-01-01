شيرين تعلن مفاجأة سارة لجمهورها احتفالا بالعام الجديد

نجاحات شيرين عبد الوهاب في 2024

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أخر حفلات شيرين عبد الوهاب في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 10:19 مساءً - أعلنت الفنانةاستعادة حسابها الرسمي على موقعالذي يحتوى على أكثر من 12 مليون متابع، وذلك بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2025، حيث حذفت شيرين جميع منشوراتها القديمة على انستغرام بعد استعادته، ونشرت صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة ملكية، موجهة التهنئة لجمهورها بالعام الجديد قائلة: "Happy New Year 2025".يأتي استعادة شيرين عبد الوهاب حسابها على انستغرام بعد النجاحات التي حققتها في عام 2024، خاصة نجاح ألبومها الكبير الذي حققته وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، واحتفالها بدخولهاللأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعاً متتالية.يمكنكِ قراءة.. حصاد 2024.. أشهر أغاني تصدرت الترند هذا العامكما حصلتعلى 4 جوائز في حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية الذي أقيم بالرياض في المملكة العربية السعودية في حصاد عام 2024، بالإضافة إلى إحيائها حفلتين كبيرتين في الكويت والإمارات حظيتا بإقبال جماهيري كبير وتصدرت بهما التريند.

أحيت شيرين عبدالوهاب حفلاً مميزاً خلال شهر ديسمبر الماضي وسط حضور جماهيري كبير، في دبي، وقدمت شيرين للحضور عدداً كبيراً من أغانيها الرومانسية التي يحبها الجمهور لعل أبرزها "إللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي" وتفاعل الجمهور مع هذه الأغاني.

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خلال الحفل وجهت شيرين رسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن حبها الكبير لجمهورها، وقالت على المسرح: "عايزة أرحب بكل الحاضرين، شكراً على حضوركم، شكراً على حبكم، شكراً على استقبالكم في أي دولة من دول العالم إذا كان في الوطن العربي أو غير الوطن العربي"، وتابعت: "بحبكم وممتنة جداً ليكم، أنا من غيركم كنت ميتة بحبكم جداً، وعايزة أحيي الفرقة الموسيقية والمايسترو الأستاذ مدحت خميس".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت ألبومها الجديد "عودتني الدنيا" العام الماضي، وواجهت صعوبات في طرح الأغاني على منصاتها بسبب النزاع القانوني مع شركة روتانا وذلك أدي إلى حذف الأغاني من المنصات الرسمية، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، وطرحت أغاني الألبوم ومنها: "عودتني الدنيا، ابتسمت، هنحتفل، إللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، عسل حياتي، قالك نسيني".

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