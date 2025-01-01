شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفي ودينا وعمر كمال وشيكو فى عزاء أحمد عدوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس عدد من النجوم لتقديم واجب العزاء في الفقيد الراحل أحمد عدوية منهم النجوم محمد محيى وعمر كمال وشيكو ومحمد لطفى وحسن عبد الفتاح ودينا وأمينة .

وكانت شيعت جنازة أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية من مسجد حسين صدقي بالمعادي، وشارك في الجنازة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعبد الباسط حمودة وحسام حسني ومحمود الليثي وحمادة هلال وأبناء شعبان عبد الرحيم، وتلقى العزاء بالمقابر محمد عدوية نجل الراحل أحمد عدوية

أحمد عدوية، أيقونة الأغنية الشعبية المصرية وصاحب الصوت الذي أسعد الملايين على مدار عقود، ومن ألحانه التي أصبحت جزءًا من التراث إلى مواقفه الإنسانية التي لامست قلوب محبيه، شكلت حياة أحمد عدوية رحلة مليئة بالإبداع والتحديات.

أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.



أسرة الفنان أحمد عدوية تستقبل العزاء



التوافد على عزاء أحمد عدوية



الفنان حكيم فى عزاء عدوية



جانب من عزاء الفنان أحمد عدوية



خالد عجاج ومحمد عدوية



خالد عجاج ومحمد محيى



خالد عجاج



عبد الباسط حمودة ومحمد عدوية



عبد الباسط حمودة ومحمد محيى



عبد الباسط حمودة يصل عزاء عدوية



عزاء الراحل أحمد عدوية



عصام كاريكا فى عزاء عدوية



فيفى عبده فى عزاء الراحل أحمد عدوية



فيفى عبده



محمد عدوية يستقبل االموسيقار هانى شنودة



محمد لطفى يقدم واجب العزاء



محمد محيى وعبد الباسط حمودة وخالد عجاج وحكيم



محمد محيى يقدم واجب العزاء فى عدوية



نجوم الفن فى عزاء أحمد عدوية



نجوم الفن فى عزاء الراحل أحمد عدوية



هانى شنودة وفيفى عبده



وائل عبد العزيز



وزير الثقافة فى عزاء الراحل أحمد عدوية



وزير الثقافة والموسيقار هانى شنودة فى عزاء عدوية



وزير الثقافة والموسيقار هانى شنودة