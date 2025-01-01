شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم: حفلات البيت الفنى المقبلة مليئة بالمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج عرض نوستالجيا 90/80 عن سعادته بالنجاح الذى شهده مسرح البالون ليلة أمس فى رأس السنة، وعن الجمهور العاشق للمسرح الذى ملأ جنبات مسرح البالون.

وقال عبد المنعم: إن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو أعلن من خلال نوستالحيا 90/80 أن القوة الناعمة المصرية بخير.

ووعد تامر عبد المنعم الجمهور بأن حفلات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ستكون شيئا يدعو للفخر خلال الفترة المقبلة.

وطالب جمهور المسرح الذى حضر الحفل بإعادة عرض مسرحية نوستالجيا 90/80 مرة أخرى على خشبة مسرح البالون.



تامر عبد المنعم

وعادت مسرحية نوستالجيا 90/80 مرة أخرى على مسرح البالون بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته وقت عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي واستمرت لأكثر من 20 ليلة طافت بها جزء كبير من محافظات مصر.

العرض المسرحي نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

نوستالجيا 90/80 فكرة ورؤية إخراجية تامر عبد المنعم استعراضات فرق بورسعيد والحرية وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة.