أشرف عبد الباقي يعود مع “الطيبين” إلى موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في النسخة الحالية من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية جديدة بعنوان “الطيبين”. من المقرر أن تُعرض المسرحية لمدة 5 أيام فقط، في الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري، على مسرح بكر الشدي.

أجواء كوميدية عائلية

يعود عبد الباقي إلى المسرح برفقة ثلاثة من نجوم “مسرح مصر”: مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس)، إلى جانب مجموعة من المواهب الجديدة. تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي عائلي داخل حي يعج بالمفاجآت. تسلط القصة الضوء على أسرة طيبة تواجه سلسلة مواقف طريفة مع جيرانها، لتبرز قيم التعايش والمحبة في قالب مرح ومشوق.

شروط حضور المسرحية

كشفت الشركة المنظمة عن أبرز الشروط لحضور مسرحية “الطيبين”، ومن بينها:

موافقة حامل التذكرة على استخدام الصور والمقاطع المسجلة خلال الفعالية للنشر أو التوزيع.

حظر التدخين داخل المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، مع تخصيص مناطق محددة للتدخين.

عدم السماح باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع.

التزام الحضور بقواعد الذوق العام التي تتماشى مع ثقافة وقيم المملكة العربية السعودية.

حق الجهة المنظمة في إخراج أي شخص يصدر عنه تصرف مخالف للقواعد.

نجاح سينمائي مستمر

على صعيد آخر، ينافس أشرف عبد الباقي في دور العرض السينمائي حاليًا بفيلم “مين يصدق”، الذي يُعد أول تجربة إخراجية لابنته زينة عبد الباقي. الفيلم عُرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، حيث شارك في مسابقة آفاق السينما العربية.

حقق الفيلم منذ طرحه في شباك التذاكر المصري 3.6 مليون جنيه خلال 5 أسابيع. تدور أحداثه حول “نادين”، فتاة تعاني من غياب اهتمام والديها، وتقع في حب شاب محتال يُدعى “باسم”، مما يورطهما في سلسلة من عمليات النصب التي تضع علاقتهما ومستقبلهما على المحك.

أشرف عبد الباقي يثبت حضوره الفني القوي هذا العام، من خلال المسرح والسينما، مع تنوع أعماله بين الكوميديا العائلية وقصص الدراما الاجتماعية.