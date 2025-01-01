في يوم ميلادها.. دنيا سمير غانم تبدأ عامًا جديدًا بمشاريع مميزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل الفنانة دنيا سمير غانم اليوم، 1 يناير، بعيد ميلادها الـ40، متطلعة إلى عام حافل بالإنجازات في مشوارها الفني، بعد فترة طويلة من الابتعاد عن السينما والدراما.

عودة إلى المسرح

تبدأ دنيا عامها الجديد بلقاء جماهيري على خشبة المسرح من خلال العرض المسرحي “مكسرة الدنيا”، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ستُعرض المسرحية على مسرح محمد العلي في الفترة من 3 إلى 7 يناير.

عبرت دنيا عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت البوستر الترويجي للمسرحية، التي تدور أحداثها في إطار كوميدي. تقدم دنيا شخصية “حلويات”، قائدة فريق السيرك القديم في مدينة بسيطة، والتي تواجه تحديًا كبيرًا لتحقيق نجاح غير مسبوق في عرضها الأخير، وإلا سيُهدم السيرك لتحويل أرضه إلى مبنى تجاري.

نشاط درامي جديد

تستعد دنيا لاستعادة نشاطها الدرامي في عام 2025 من خلال مسلسل “عايشة الدور”، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة. المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي. تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته دنيا مع السبكي والجندي في مسلسل “جت سليمة” الذي عُرض في رمضان 2023.

عودة إلى السينما

على صعيد السينما، يشهد عام 2025 عرض فيلم “روكي الغلابة”، بعد تأجيله عدة مرات خلال العام الماضي. الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تُجسد دنيا شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وتعمل كـ”بودي جارد” لصالح محمد ممدوح، ويمران معًا بمواقف كوميدية متعددة.

فيلم “روكي الغلابة” من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل أحمد سعد وأوس أوس. العمل من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

دنيا سمير غانم تبدأ عامها الجديد بطاقة إيجابية ووعود بمشاريع فنية مميزة، تجمع بين المسرح، الدراما، والسينما، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن المصري.