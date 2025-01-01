علي ربيع يُكثف نشاطه السينمائي في 2025: غياب مستمر عن الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الفنان علي ربيع حالة من النشاط الفني المكثف، خصوصًا في مجال السينما، حيث يعمل حاليًا على تصوير فيلمين في وقت واحد، فيما يغيب عن الساحة الدرامية والمسرح، التي طالما اشتهر من خلالها طوال العقد الماضي. يبدو أن ربيع قرر تكثيف إنتاجه السينمائي لعام 2025، ليعوض غيابه عن الدراما التلفزيونية والمسرح.

بدأ علي ربيع تصوير فيلم “الصفا الثانوية بنات”، المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2025. يشاركه البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، ولينا صفويا، بالإضافة إلى عدد من الممثلات الشابات. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

يجسد علي ربيع في هذا الفيلم دور لاعب كرة سلة يبدأ العمل في مدرسة “الصفا الثانوية بنات”، حيث يتولى مسؤولية تدريب الطالبات على كرة السلة وسط مواقف كوميدية مليئة بالمفارقات.

الفيلم الثاني الذي بدأ تصويره مؤخرًا هو “الساحل الشرير”، ويشاركه البطولة محمد أسامة (أوس أوس)، إلى جانب ميرنا جميل وهالة فاخر وغيرهم. الفيلم من إخراج عمرو صلاح، ويدور في إطار لايت كوميدي، بينما لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

غياب عن الدراما والمسرح

في الوقت نفسه، يستمر غياب علي ربيع عن الدراما التلفزيونية، بما في ذلك موسم دراما رمضان الذي اعتاد المشاركة فيه سنويًا. كان آخر مسلسل له في رمضان هو “أحسن أب”، الذي عُرض عام 2021، وقدم فيه شخصية “مختار”، لص فاشل يخطط لسرقة أموال مسابقة تُقام في فندق.

أما آخر عمل درامي له في خارج موسم رمضان فكان مسلسل “نصي التاني”، الذي عُرض في سبتمبر 2023 عبر منصة شاهد. المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول موظف بنك يبحث عن شريكة حياته بمساعدة بطاقة بريدية سحرية.

بهذا النشاط السينمائي الملحوظ، يبدو أن علي ربيع يركز على تقديم أعمال جديدة في السينما لعام 2025، بينما يترك بصمة مميزة في الكوميديا بعيدًا عن الدراما التلفزيونية والمسرح.