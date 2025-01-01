روبي تتألق بالأحمر في ليلة رأس السنة.. حفل ناجح رغم الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبهرت الفنانة المصرية روبي جمهورها بإطلالتها الجذابة باللون الأحمر الناري خلال حفل ليلة رأس السنة 2025، الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة الجديدة. ونشرت روبي عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها ومحبيها. وجاء اختيارها للون الأحمر ليعكس أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد.

بدأت روبي حفلها بعد منتصف الليل، حيث صعدت إلى المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور، وردّت التحية لهم قبل أن تقدم مجموعة من أشهر أغانيها. الحفل استمر لساعتين من الغناء والرقص، وامتلأ بالأجواء الحماسية. وقد اختتمت روبي عام 2024 بهذا الحفل الذي أكمل سلسلة النجاحات التي حققتها خلال العام.

الجدل حول أسعار التذاكر

أثار الحفل جدلاً خلال الأيام الماضية بسبب أسعار التذاكر المرتفعة، التي اعتبرها البعض مبالغاً فيها، إضافة إلى شروط الدخول التي فرضتها الشركة المنظمة. ومن بين الشروط، الالتزام بارتداء الملابس الرسمية، وهو أمر اعتاد عليه جمهور حفلات روبي التي غالباً ما يكون لها “دريس كود” مثل الملابس البيضاء أو الكتانية. ورغم الجدل، نفدت التذاكر بالكامل قبل الحفل، مما يعكس إقبال الجمهور الكبير والتزامهم بالشروط.

أعمال روبي القادمة

تواصل روبي حالياً تصوير دورها في مسلسل “جاني في المنام” (الذي كان يحمل اسم “ناقص ضلع” سابقاً)، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب، ويشاركها في البطولة نخبة من النجوم، منهم نيللي كريم، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي.

نشاطها السينمائي

على صعيد السينما، شاركت روبي في فيلم “عصابة الماكس”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى 2024. وشاركت في البطولة إلى جانب أحمد فهمي، لبلبة، وأوس أوس، وظهرت كوكبة من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان، ولاقى إشادة واسعة من الجمهور.

روبي تستمر في تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في الوطن العربي، سواء من خلال حفلاتها الغنائية الناجحة أو أعمالها الدرامية والسينمائية.