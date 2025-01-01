رولان مهنا يستقبل 2025 بالأبيض.. حفل ناجح في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان رولان مهنا حفلًا غنائيًا مميزًا بمناسبة ليلة رأس السنة في هوتيل غولدن ليلي – عاليه، حيث استقبل العام الجديد بإطلالة أنيقة باللون الأبيض وسط حضور كبير من محبيه.

مهنا قدم خلال الحفل باقة من الأغاني الشبابية التي جمعت بين القديم والجديد، بالإضافة إلى أغانيه الخاصة التي أضفت طابعًا مميزًا على السهرة. تفاعل الجمهور الكبير مع الأداء كان لافتًا، حيث رددوا الأغاني معه وملأوا المكان بأجواء من الفرح والحماسة.

وفي سياق آخر، يستعد رولان مهنا لإطلاق أغنيته اللبنانية الجديدة قريبًا، والتي تحمل الطابع الرومانسي. الأغنية تُعد إضافة مميزة إلى مسيرته الفنية، وهي من كلمات إلياس مطر، ألحان رولان مهنا نفسه، وتوزيع الموسيقي كوكو ب.

وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج سيرج الهليل، حيث يتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا عند طرحه، لما يحمله من طابع فني فريد يعكس هوية رولان الموسيقية.