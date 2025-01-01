سيلينا غوميز تسترجع ذكريات 2024.. هذا ما نشرته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بنهاية عام 2024 بطريقة مميزة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، حيث شاركت مجموعة من الصور التي استعرضت من خلالها أبرز لحظات العام.

المنشور الذي لاقى تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، تضمن صورًا توثق بعض الذكريات التي جمعتها بخطيبها، منتج الموسيقى بيني بلانكو. وقد أرفقت سيلينا الصور بعبارة باللغة الإنجليزية جاء فيها: “سنوات جديدة وسعيدة”، في إشارة إلى تطلعها لعام مليء بالسعادة والتجدد.

الصور عكست أجواءً مليئة بالحب والرومانسية بين سيلينا وغوميز وخطيبها، مما أثار إعجاب الجمهور وأثار الكثير من التهاني والتمنيات الإيجابية لهما من المتابعين حول العالم.

سيلينا غوميز، التي تعد واحدة من أبرز الشخصيات في عالم الموسيقى والتمثيل، تواصل مشاركة جمهورها بلحظاتها الخاصة، مما يعزز قربها من محبيها ويؤكد مكانتها كإحدى أكثر النجمات تأثيرًا على الساحة العالمية.