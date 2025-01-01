وداع 2024.. عناق حار بين رحمة رياض وألكسندر علوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العراقية رحمة رياض بحلول السنة الجديدة في أجواء رومانسية مع زوجها الممثل ألكسندر علوم، حيث شاركت جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات احتفالهما.

الفيديو الذي نشرته رحمة أظهر الثنائي وهما يتبادلان العناق ويرقصان بسعادة، مما عكس أجواءً مليئة بالحب والفرح. وحرصت النجمة العراقية على معايدة جمهورها برسالة بسيطة ومليئة بالمحبة، حيث أرفقت المنشور بتعليق جاء فيه: “كل عام وانتوا بخير”.

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين تمنوا لرحمة وألكسندر عامًا سعيدًا مليئًا بالمزيد من النجاحات والحب، مشيدين بالعلاقة المميزة التي تجمعهما.

رحمة رياض، التي تُعد واحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية العراقية، تستمر في مشاركة جمهورها بلحظاتها الخاصة، مما يعكس علاقتها القريبة مع معجبيها ويزيد من شعبيتها المتزايدة.