شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة ومحمد محيى وفيفى عبده يقدمون واجب العزاء فى أحمد عدوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من النجوم إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء فى الفقيد الراحل أحمد عدوية ومواساه ابنه محمد وابنته وردة، ومن هؤلاء النجوم عبد الباسط حمودة ومحمد محيى وفيفى عبده وأحمد إبراهيم، وعاطف إمام عضو نقابة الموسيقيين، وأحمد أيوب.



فيفى عبده فى عزاء الراحل أحمد عدوية



فيفى عبده



محمد لطفى يقدم واجب العزاء



محمد محيى وعبد الباسط حمودة وخالد عجاج وحكيم



محمد محيى يقدم واجب العزاء فى عدوية



نجوم الفن فى عزاء الراحل أحمد عدوية



هانى شنودة وفيفى عبده

وكان قد وصل، منذ قليل، كل من النجوم حكيم وخالد عجاج وعصام كاريكا ومحمد قماح وممدوح موسي ووائل عبد العزيز وهاني شنودة وإسلام خليل وعبد الرحمن بلالة والملحن حسن دنيا.

وكانت شيعت جنازة أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية من مسجد حسين صدقي بالمعادي، وشارك في الجنازة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعبد الباسط حمودة وحسام حسني ومحمود الليثي وحمادة هلال وأبناء شعبان عبد الرحيم، وتلقى العزاء بالمقابر محمد عدوية نجل الراحل أحمد عدوية.

أحمد عدوية، أيقونة الأغنية الشعبية المصرية وصاحب الصوت الذي أسعد الملايين على مدار عقود، ومن ألحانه التي أصبحت جزءًا من التراث إلى مواقفه الإنسانية التي لامست قلوب محبيه، شكلت حياة أحمد عدوية رحلة مليئة بالإبداع والتحديات.

أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.