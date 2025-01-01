شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة وخالد عجاج وكاريكا وحكيم فى عزاء أحمد عدوية بمسجد المشير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من النجوم واجب العزاء فى الراحل أحمد عدوية، فى مسجد المشير بالتجمع الخامس، وكان منهم حكيم وخالد عجاج وعصام كاريكا ومحمد قماح وممدوح موسى ووائل عبد العزيز وهانى شنودة.

وكانت شيعت جنازة أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية من مسجد حسين صدقي بالمعادي، وشارك في الجنازة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعبد الباسط حمودة وحسام حسني ومحمود الليثي وحمادة هلال وأبناء شعبان عبد الرحيم، وتلقى العزاء بالمقابر محمد عدوية نجل الراحل أحمد عدوية.

أحمد عدوية، أيقونة الأغنية الشعبية المصرية وصاحب الصوت الذي أسعد الملايين على مدار عقود، ومن ألحانه التي أصبحت جزءًا من التراث إلى مواقفه الإنسانية التي لامست قلوب محبيه، شكلت حياة أحمد عدوية رحلة مليئة بالإبداع والتحديات.

أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.



أسرة الفنان أحمد عدوية تستقبل العزاء



عزاء الراحل أحمد عدوية



عصام كاريكا فى عزاء عدوية



محمد عدوية يستقبل االموسيقار هانى شنودة



نجوم الفن فى عزاء أحمد عدوية



وزير الثقافة والموسيقار هانى شنودة فى عزاء عدوية