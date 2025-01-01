شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الفنان الراحل أحمد عدوية ووزير الثقافة أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، عزاء الفنان الراحل أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وكان فى استقبال المعزيين نجله الفنان محمد، وحرص د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على أن يكون أول الحاضرين.

رحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر 79 عاماً، وشيعت جنازته أول أمس الاثنين من مسجد حسين صدقى بالمعادى وتم دفنه بمقابر السيدة عائشة.

أحمد عدوية أيقونة الأغنية الشعبية المصرية وصاحب الصوت الذي أسعد الملايين على مدار عقود، ومن ألحانه التي أصبحت جزءًا من التراث إلى مواقفه الإنسانية التي لامست قلوب محبيه، شكلت حياة أحمد عدوية رحلة مليئة بالإبداع والتحديات.

أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.



بدء عزاء الفنان الراحل أحمد عدوية



عزاء أحمد عدوية