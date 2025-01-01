شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة واحدة جمعت مصطفى شعبان مع زوجته هدى الناظر بعد إعلان زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

حسم النجم مصطفى شعبان الجدل حول زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، وذلك بإعلان زواجهما رسمياً خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى في سهرة رأس السنة على قناة الحياة، حيث جاء إعلان شعبان عن الخبر بعد 8 أشهر من احتفاله بزواجه من هدى الناظر في حفل بسيط حضره المقربين فقط وتكتم شعبان عن إعلان الخبر.

مصطفى شعبان وزوجته هدى الناظر قد مهدا للإعلان عن زواجهما وذلك بالظهور سوياً في حفل يوم ميلاد نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي، الذي أُقيم في شهر نوفمبر الماضى بحضور نجوم الفن والمشاهير، حيث حرص شعبان على التقاط صورة بصحبة زوجته هدي الناظر مع نسرين أمين وكانت هذه الصورة أول ظهور للثنائى معاً وكذلك الصورة الوحيدة التي جمعتهما وتم نشرها.



مصطفى شعبان وزوجته هدى الناظر مع نسرين امام

مصطفى شعبان يؤكد زواجه من هدى الناظر

وأكد مصطفى شعبان زواجه من هدى الناظر في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلا: "لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت ظروف والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليا كويس، وخلال هذه الفترة كنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب ثاني يوم، وإلا لن يخرج من المستشفى.

وتابع مصطفى شعبان: "والدي قالي لو مكتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده سبب، فالتأجيل عمل حالة جدل، ولكن تمت في النهاية".

ووجه رسالة لزوجته قائلا: "سنة سعيدة عليكي، وإن شاء الله نعيش أيام سعيدة، وأنا مبسوط وفخورة بها أوي والحياة بعد الجواز أحلى بكثير ومراتي اسمها هدى الناظر متخرجة من الجامعة الامريكية وهي نصها صعيدي ونصها انجليزي"، مؤكدا أن حياتهم قائمة على التشارك والتفاهم وأنه أول من اعترف بحبه لها.