سوء الحظ يواجه المخرج إبراهيم فخر في مسلسلات ياسمين صبري للعام الثاني على التوالي

الانسحاب من مسلسل "ضل حيطة"

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كواليس الاعتذار عن "رحيل"

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مشروع جديد مع مي كساب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - يواجه المخرج، حالة من سوء الحظ في المشاريع الدرامية التي تجمعه بالفنانة، حيث يُقرر الانسحاب من المشروع بشكلٍ مفاجئ بعد فترة من التحضير، وكذلك دخوله التصوير، وربما يكون ذلك لغياب "الكيمياء الفنية" بينهما.وقبل أيامٍ قليلة، انسحب المخرج إبراهيم فخر، من مسلسل "الأميرة: ضل حيطة"، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، الذي انطلق تصويره في سبتمبر الماضي، لمدة يومين تقريبًا، ليتوقف المشروع قرابة الـ3 أشهر، حيث اعتذر عن استكمال المسلسل، لتضطر الشركة المنتجة للدخول في مفاوضات مع المخرجة شيرين عادل، بشأن تولي المشروع.ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين صبري، كلّ من: نيقولا معوض، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عابد عناني، وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وتُجسد ياسمين خلال الأحداث شخصية محامية من عائلة متوسطة تتعرض لمعاناة كبيرة خاصةً من حبيبها الذي يخونها مع صديقة عمرها، وتظهر خلال الجزء الأول من أحداث العمل مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخضية والبيئة التي تعيش فيها، كما ستخوض رحلة صعود كبيرة وتصبح من سيدات المجتمع فيما بعد.ويأتي ذلك، بعدما انسحب إبراهيم فخر، من مسلسل "رحيل" الذي نافست به ياسمين صبري في موسم دراما رمضان 2024، بعد أيامٍ قليلة من انطلاق التصوير، لتضطر الشركة المنتجة وقتها التعاقد مع المخرج محمد عبد السلام، بشأن إنقاذ الموقف، في ظل ضيق الوقت.وبرر إبراهيم فخر، موقفه وقتها خلال حديثه لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أنّ السبب الرئيسي وراء ذلك، يعود إلى ضيق الوقت، لاسيما وأنه لم يتبقَ على حلول شهر رمضان سوى أيامٍ معدودة، في حين أن العمل دخل حيز التنفيذ في فترة متأخرة أساسًا، مُشيرًا إلى السبب الآخر لاعتذاره، يعود إلى عدم التزام الشركة المنتجة ببنود التعاقد المُتفق عليها سلفًا، حيث إنه كان من المُقرر عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، إلا أنه فوجئ بقرار مُغاير تمامًا، بعرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، الأمر الذي دفعه للانسحاب، لصعوبة إنجاز التصوير في تلك الفترة الزمنية القصيرة للغاية.وفي ظل تلك الاعتذارات، يخوض إبراهيم فخر، سباق دراما رمضان 2025، بمشروع درامي جديدة، مع نفس الشركة المنتجة لمسلسل "ضل حيطة"، حيث تعاقد على إخراج مسلسل "نون النسوة" الذي يُسجل أول بطولة مطلقة للفنانة مي كساب، وتأليف محمد الحناوي.مسلسل "نون النسوة" يعتمد على بطلتين حيث يجرى حالياً التعاقد مع الفنانة الثانية التي تتقاسم بطولة العمل مع مي كساب، فيما يعقد المخرج إبراهيم فخر جلسات عمل القائمون على المسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات وترشيح باقى الفنانين تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

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