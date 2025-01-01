نبيل شعيل في يوم ميلاد إنجازات ونجاحات متميزة

إطلاق الفنان نبيل شعيل ألبومه "يا طيبي"

أبرز الألبومات التي قدمها نبيل شعيل خلال مسيرته الفنية هي:

تجربة تقديم البرامج

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - احتفل الفنانبيوم ميلاده مع الساعت الأخيرة من 2024، ليشعل شمعة جديدة من مسيرة حب تفرغ فيها لعالم الفن حيث دخل هذا المجال بعمر مبكر، قدم العديد من الأغاني التي لا زالت باقية بذاكرة المستمع الكويتي والخليجي وحتى العربي، بداية من أغنيه "سكة سفر" التي سبقت طرح ألبومه الأول، وكانت بمثابة تذكرة عبور بقوة إلى عالم الغناء، عرفه الجمهور منها وكانت البداية التي جاءت بعدها أغانٍ ونجاحات لا تُنسى.وشارك حساب روتانا موسيقى عبر الإنستغرام فيديو يحتوي على عدد من أغاني الفنان منذ بداياته وحتى آخر ألبوم احتفل بإطلاقه بمدينه الرياض بحفل حضره نخبة من الإعلامين وكان الألبوم بعنوان "يا طيبي"، وهنأ الحساب الفنان بيوم ملاده وكتب: "يوم ميلاد سعيد، لنبض الكويت نبيل شعيل، من ‫روتانا‬ وكل عشّاقك.. كل عام وأنت بخير".وكان الفنان نبيل شعيل احتفل بإطلاق ألبومه "يا طيبي" بالرياض، و احتوى ألبومه على 10 أغانٍ وهي "لا يضيع"، "يا طيبي"، "في يوم" من كلمات شموخ العقلا، "العالية" ألحان ياسر بوعلي، "وشلون ابنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان رابح صقر، "عالنار" كلمات قوس وألحان سهم، "ما يشبهبك" كلمات الأول وألحان ياسر بوعلي، "قالوا ارجع " كلمات سعودالبابطين وألحان ياسر بوعلي، "أدري" كلمات خالد عبدالرحمن وألحان ياسر بوعلي، "هذا طبعك" كلمات محمدالغرير وألحان سهم، "وط صوت البعد" كلمات خالدالغامدي وألحان فايزالسعيد.ألبوم "سكة سفر" ،"الحب الصدوق" ،"لو يحصلى"،"نورت"، "أنا منساك"، "يا شمس"، "إللي ماله أول"، "نبيل 90"، "نبيل شعيل الله ياشين" ،"غناوي"، "نبيل شعيل 1994"، "نبيل شعيل1995"، "راحت وقالت"، "ما أروعك"، "نبيل شعيل2000"، "نبيل شعيل2002"، "نبيل شعيل2005"، "نبيل شعيل2006"، "نبيل شعيل2007"، "يا قلب 2009"، "نبيل شعيل2012"، "منطقي"، "الناس غير الناس"، "نبيل شعيل2018"، "فرق السما "، "لاهي"، "الرايق"، "يا طيبي".كما قدم الفنان نبيل شعيل تجربة تقديم البرامج وذلك من خلال برنامج "مع بوشعيل"، واستضاف من خلاله نخبة من نجوم الفن بالكويت والخليج والدول العربية.

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