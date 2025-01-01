سيلينا غوميز تستقبل العام الجديد بالعديد من الصور بصحبة خطيبها

سيلينا غوميز توثق علاقتها الرومانسية مع خطيبها بعدد من الصور والفيديو

https://www.instagram.com/p/DERJ8p0OwC9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DERJ8p0OwC9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DERJ8p0OwC9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سيلينا غوميز و بيني بلانكو يحتفلان بالميلاد

https://www.instagram.com/p/DDdvcjbxoi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDdvcjbxoi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDdvcjbxoi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - إستقبلت النجمة العالميةالعام الجديد 2025 وهي تعيش حالة من الرومانسية بصحبة خطيبها بيني بلانكو، حيث كانت قد إحتفلت بليلة رأس السنة من خلال نشر مقطع فيديو والعديد من الصور والتي جمعتهما سويًا.وبدأت النجمة سيلينا غوميز منشورها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بصورة لطبق طعام ورقي وكُتب عليه "أحبك"، وأيضًا عدد من الصور الرومانسية التي جمعتها بخطيبها بيني بلانك، بالإضافة إلى مقطع فيديو والذي ظهر به بيني بلانك وهو يُقبل يد سيلينا غوميز.وتم نشر أيضًا صورة للثُنائي أثناء النظر إلى شاشة مراقبة أمنية بإحدى المتاجر، وصورة لـ سيلينا غوميز بصحبة شقيقتها الصغرى وصورة "سيلفي" في المرآة تم من خلالها عرض خاتم خطوبة سيلينا غوميز.ولم يكن هذا هو الإحتفال الأول لـ سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو بـ العام الجديد، حيث إحتفلا منذ أيام بالكريسماس وقد نشر صانع الموسيقى بيني بلانكو والبالغ من العمر 36 عامًا حينها مقطع فيديو بخاصية "ستوري" عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" بصحبة سيلينا غوميز وهما يحتفلان بالميلاد ويحتضنان بعضهما البعض ويرتديان الملابس الشتوية، وخلال مقطع الفيديو قام كل من بلانكو ومؤسسة "Rare Beauty" البالغة من العمر 32 عامًا بغناء أغنية "Winter Wonderland".وقد ظهرت النجمة سيلينا غوميز بمقطع الفيديو وهي تضع رأسها على كتف خطيبها وترتدي خاتمها الماسي "خاتم الخطوبة" فيما استقرت يدها على دُمية.يُذكر أن النجمة سيلينا غوميز قد أعلنت نبأ خطوبتها من بيني بلانكو بمطلع ديسمبر الجاري، وكانت قد شاركت النجمة سيلينا غوميز البالغة من العمر 32 عاماً منشوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والذي تضمن أربع صور إستعرضت من خلالها خاتم الخطوبة بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها بـ بيني بلانكو، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».