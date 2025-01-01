بروفات مكثفة لراشد الفارس وبحضور سهم استعداداً لحفل موسم الرياض ليلة الفارس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - يواصل الفنان راشد الفارس بروفاته وبحضور الملحن سهم، وذلك استعداداً لإقامة حفله غداً الخميس، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة، وذلك بتاريخ 2 يناير 2025 وهي أول حفله بالموسم مع بداية عام 2025.
نشر حساب روتانا لايف فيديو له من البروفات بصحبة الملحن سهم، وكتب "بروفات فارس الأغنية السعودية راشد الفارس، بحضور الموسيقار العبقري سهم، أقوى الأغاني وأعذب الألحان تنتظركم".
كما نشر الحساب قبل أيام أيضاً فيديو لراشد الفارس وكتب: "فارس الأغنية السعودية الفنان راشد الفارس، مستمر في بروفاته وتجهيزاته لليلة الاستثنائية لا تفوتكم، من بروفة ليلة الفارس".
كما نشر الحساب فيديو لحضور سالم الهندي للبروفات وكتب: "بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى سالم الهندي".
9 يناير: ليلة للفنان عبد المجيد عبدالله.
31 يناير: ليلة كبرى ومفاجأة.
7 فبراير: ليلة صادق الشاعر.
25 فبراير: ليلة لتكريم الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر.
أما الحفلات التي أُقيمت منذ بداية الموسم، فكانت كالتالي:
جلسة للفنانة أصالة.
جلسة نواف الجبرتي.
حفل الفنان عبادي الجوهر بعنوان "عبادي وعودة".
جلسة للفنان فهد الكبيسي والفنانة أميمة طالب.
ليلة للفنان ماجد المهندس.
حفل الفنانة نوال بعنوان "جلسة قيثارة العرب نوال".
نشر حساب روتانا لايف فيديو له من البروفات بصحبة الملحن سهم، وكتب "بروفات فارس الأغنية السعودية راشد الفارس، بحضور الموسيقار العبقري سهم، أقوى الأغاني وأعذب الألحان تنتظركم".
كما نشر الحساب قبل أيام أيضاً فيديو لراشد الفارس وكتب: "فارس الأغنية السعودية الفنان راشد الفارس، مستمر في بروفاته وتجهيزاته لليلة الاستثنائية لا تفوتكم، من بروفة ليلة الفارس".
كما نشر الحساب فيديو لحضور سالم الهندي للبروفات وكتب: "بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى سالم الهندي".
آخر أعمال الفنان راشد الفارسطرح الفنان راشد الفارس مؤخراً أغنية "فتنة عصر" من كلمات قوس وألحان سهم، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، واستطاعت الأغنية أن تحقق مليون مشاهدة بعد طرحها.
الحفلات المتبقية على مسرح محمد عبده أريناويبقى عدد من الحفلات في موسم الرياض بنسخته الخامسة، التي ستُقام على مسرح محمد عبده أرينا، وهي كالتالي:
9 يناير: ليلة للفنان عبد المجيد عبدالله.
31 يناير: ليلة كبرى ومفاجأة.
7 فبراير: ليلة صادق الشاعر.
25 فبراير: ليلة لتكريم الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر.
أما الحفلات التي أُقيمت منذ بداية الموسم، فكانت كالتالي:
جلسة للفنانة أصالة.
جلسة نواف الجبرتي.
حفل الفنان عبادي الجوهر بعنوان "عبادي وعودة".
جلسة للفنان فهد الكبيسي والفنانة أميمة طالب.
ليلة للفنان ماجد المهندس.
حفل الفنانة نوال بعنوان "جلسة قيثارة العرب نوال".
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