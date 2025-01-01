قائمة التكريم البريطانية: أبرز الأسماء المكرّمة لعام 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضمّنت قائمة التكريم التي صدرت عن الملك تشارلز للعام الجديد أسماء لامعة أبرزها رئيس بلدية لندن صادق خان والمدرب السابق لمنتخب إنكلترا لكرة القدم جاريث ساوثجيت والبطلة الأولمبية كيلي هودجكينسون من بين مئات آخرين.
وتشمل القائمة الكاملة أكثر من 1200 شخصية في مجالات السياسة والرياضة والفنون وخدمة المجتمع، وحصلوا على أوسمة الإمبراطورية البريطانية برتب تتراوح بين عضو أو قائد أو ضابط وصولا إلى لقب الفارس أو السيدة.
وحصل خان، عضو حزب العمال الحاكم في بريطانيا والذي انتخب هذا العام رئيسا لبلدية العاصمة للمرة الثالثة، على لقب فارس على الرغم من أنه يواجه انتقادات بسبب مستويات الجريمة وأزمة الإسكان في المدينة.
وحصل ساوثجيت، الذي قاد منتخب إنكلترا إلى نهائي بطولة أوروبا مرتين متتاليتين قبل استقالته من منصبه مدربا للمنتخب في تموز (يوليو)، على لقب فارس أيضا.
ومن المقرر أيضا أن ينال كين مكالوم المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) منذ عام 2020، لقب فارس.
ومن بين الذين حصلوا على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد، مقدم البرامج التلفزيونية في مجال البستنة آلان تيتشمارش والممثلتان سارة لانكاشير وكاري موليغان.
ويهدف التكريم السنوي، الذي يُمنح منذ عام 1890 على الأقل، إلى الاحتفاء ليس فقط بالشخصيات المعروفة ولكن أيضا بالأشخاص الذين قدّموا إسهامات في الحياة العامة من خلال أعمال تكون مجهولة في كثير من الأحيان على مدى سنوات عديدة.
وحصلت مؤلفة كتب الأطفال جاكلين ويلسون على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة سيدة الصليب الأكبر، في حين حصل الروائي الحائز على جائزة نوبل في الأدب كازو إيشيجورو على وسام رفاق الشرف، والذي لا يتجاوز عدد الحائزين عليه 65 في أي وقت.
وفي مجال الرياضة حصلت العداءة هودجكينسون، الفائزة بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر في أولمبياد باريس، على وسام الامبراطورية البريطانية برتبة عضو.
وسيحصل الممثل ستيفن فراي على لقب فارس تقديرا لعمله في مجال التوعية بالصحة النفسية.