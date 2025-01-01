قائمة التكريم البريطانية: أبرز الأسماء المكرّمة لعام 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضمّنت قائمة التكريم التي صدرت عن الملك تشارلز للعام الجديد أسماء لامعة ‏أبرزها رئيس بلدية لندن صادق خان والمدرب السابق لمنتخب إنكلترا لكرة القدم ‏جاريث ساوثجيت والبطلة الأولمبية كيلي هودجكينسون من بين مئات آخرين.‏

وتشمل القائمة الكاملة أكثر من 1200 شخصية في مجالات السياسة والرياضة ‏والفنون وخدمة المجتمع، وحصلوا على أوسمة الإمبراطورية البريطانية برتب ‏تتراوح بين عضو أو قائد أو ضابط وصولا إلى لقب الفارس أو السيدة.‏

وحصل خان، عضو حزب العمال الحاكم في بريطانيا والذي انتخب هذا العام ‏رئيسا لبلدية العاصمة للمرة الثالثة، على لقب فارس على الرغم من أنه يواجه ‏انتقادات بسبب مستويات الجريمة وأزمة الإسكان في المدينة.‏

وحصل ساوثجيت، الذي قاد منتخب إنكلترا إلى نهائي بطولة أوروبا مرتين ‏متتاليتين قبل استقالته من منصبه مدربا للمنتخب في تموز (يوليو)، على لقب فارس ‏أيضا.‏

ومن المقرر أيضا أن ينال كين مكالوم المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية ‏البريطاني (إم.آي 5) منذ عام 2020، لقب فارس.‏

ومن بين الذين حصلوا على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد، مقدم ‏البرامج التلفزيونية في مجال البستنة آلان تيتشمارش والممثلتان سارة لانكاشير ‏وكاري موليغان.‏

ويهدف التكريم السنوي، الذي يُمنح منذ عام 1890 على الأقل، إلى الاحتفاء ليس ‏فقط بالشخصيات المعروفة ولكن أيضا بالأشخاص الذين قدّموا إسهامات في الحياة ‏العامة من خلال أعمال تكون مجهولة في كثير من الأحيان على مدى سنوات ‏عديدة.‏

وحصلت مؤلفة كتب الأطفال جاكلين ويلسون على وسام الإمبراطورية البريطانية ‏برتبة سيدة الصليب الأكبر، في حين حصل الروائي الحائز على جائزة نوبل في ‏الأدب كازو إيشيجورو على وسام رفاق الشرف، والذي لا يتجاوز عدد الحائزين ‏عليه 65 في أي وقت.‏

وفي مجال الرياضة حصلت العداءة هودجكينسون، الفائزة بالميدالية الذهبية في ‏سباق 800 متر في أولمبياد باريس، على وسام الامبراطورية البريطانية برتبة ‏عضو.‏

وسيحصل الممثل ستيفن فراي على لقب فارس تقديرا لعمله في مجال التوعية ‏بالصحة النفسية.‏