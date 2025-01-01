الأمير الحسين في صورة عائلية دافئة.. والأميرة الصغيرة إيمان تخطف القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين بالتهاني القلبية بمناسبة حلول العام الجديد. وأهديا محبيهما صورة عائلية لطيفة جمعتهما بطفلتهما الأميرة إيمان.

ونشر ولي العهد وزوجته في حسابهما عبر “إنستغرام” الصورة أرفقاها بتعليق جاء فيه: “الحمد لله على نعمه التي لا تحصى… وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير”.

وأطلّت الأميرة رجوة بسروال مريح من الكريب بلون أبيض عاجي، نسّقت معه بلوزة بنمط الـ”كاب ” من ساتان الحرير بلون البيج، فيما أطلّت الأميرة إيمان بفستان واسع بتفصيل التخريم الناعم عند الصدر وجوارب من اللون نفسه.

ورزق الزوجان بمولودتهما إيمان في آب (أغسطس) الماضي، معبّرين عن “عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته”، وتمنيا على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حينها عبر منصة إكس: “الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتاً حسناً ويحفظها لوالديها. نوّرتي عيلتنا جدو”.

ومنذ إعلان قدوم الأميرة الصغيرة، تحتل مكانة استثنائية في قلوب العائلة الملكية الأردنية، وعلى وجه الخصوص لدى ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا، انطلاقاً من كونها الحفيدة الأولى.

كما تحرص الملكة رانيا على نشر الصور اللطيفة والمعبّرة لحفيدتها، فقد سبق أن نشرت صورة وثّقت جلسة عائلية بينها وبين الملك وتوسطتهما الأميرة إيمان التي ظهرت بين أحضان جدّتها. الصورة ببساطتها وتعليق “مع الكتكوتة” أوصلتا مشاعر الفرح التي أغدقتها ابنة ولي العهد على حياة العائلة الملكية الأردنية.

ونشرت الملكة أيضاً صورة لها وهي تحمل حفيدتها وأمامها الحاسوب. وأرفقت الصورة بتعليق حاز تفاعلاً كبيراً على حسابها في “إنستغرام”، إذ كتبت: “أوّل اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي”.

ويحرص الأمير الحسين على نشر يومياته مع ابنته وزوجته مبديين فرحتهما بالمولودة التي تحمل اسم عمتها الأميرة إيمان.