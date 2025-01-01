وائل جسار ينشر صورة لنجله: “الشبه كبير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان اللبناني وائل جسار صورة لنجله وائل جونيور، فلاحظ الجمهور الشبه الكبير بينهما.

ونشر جسار صورة ابنه وهو يرتدي بذلة رسمية عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيه: “ابني وحبيبي”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة بعد ساعات قليلة من نشرها، إذ أشار البعض إلى الشبه الكبير بين جسار ونجله، فجاء في التعليقات: “وائل الصغير”… “ما شاء الله يشبهك”… “شبه والده”… “قمر مثل والده”.

ويشارك وائل جسار صوراً لابنه من حين وآخر، إذ كان آخر منشور له مع وائل جونيور عام 2023، بينما شارك في عام 2021 مقطع فيديو من مقابلة جمعتهما وهما يغنيان معاً أغنيته “عادي لما أعيش”.

ويحرص جسار على مشاركة لقطات مع ابنته ماريلن أيضاً، إذ كان آخر ظهور لهما في مقطع فيديو مؤثر في حفل تخرجها، وهما يغنيان ويرقصان على أنغام أغنية “كل وعد”.

ونشر جسار الفيديو عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، أرفقه بكلمات مؤثرة: “كنت أنتظر اللحظة يا حياة قلبي التي أراك فيها تتخرجين. الله يحميكِ وأراكِ في مراتب أعلى إن شاء الله”.