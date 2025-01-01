ليندسي لوهان تكشف عن لقائها الأول بعائلة زوجها: “شعرت بالخوف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت الممثلة ليندسي لوهان عن قصة تعارفها على أهل زوجها قبل الزواج، خلال مقابلة مع مجلة “Hello!” البريطانية.

وقالت لوهان للمجلة: “أتذكّر أنني كنت متوترة للغاية عندما قابلت عائلة زوجي للمرة الأولى. فوالدته رائعة جداً، ولديها كل هؤلاء الأخوات الرائعات، لذا كان الأمر صعباً للغاية”.

وعلى الرغم من أن لوهان كانت “خائفة في البداية”، فإن المقربين من شماس جعلوها “تشعر بالترحيب الشديد”، ومنذ ذلك الحين نشأت بينهم علاقة خاصة.

وقالت: “إنهم لطفاء جداً، ونحن جميعاً مقربون جداً الآن. نحن عائلة واحدة كبيرة، وهو أمر لطيف للغاية، خاصة في أعياد الميلاد. وهم موجودون دائماً إذا احتجت إلى شخص ألجأ إليه”.

وتحدثت لوهان، التي تتشارك مع شماس ابنها لؤي، البالغ من العمر سنة واحدة، عن كيف غيرتها الأمومة، قائلة: “إنها كل ما تمنيت أن تكون عليه وأكثر. ابني الصغير نعمة كبيرة. إن التواجد معه يشبه الوقوع في الحب من جديد، كل يوم”.

يذكر أن لوهان وشماس، اللذين تزوجا عام 2022، يقضيان وطفلهما الصغير معظم وقتهم في مدينة دبي، حيث تعيش هناك منذ عام 2014.

وقالت: “إن وجودي في دبي وقضاء بعض الوقت لأكون على طبيعتي، ومع عائلتي، دون أي ضجيج من حولي في مجال الصناعة، كان أمراً رائعاً للغاية. أحب المكان هناك. كل يوم، أشعر بأنني محظوظة جداً بوجودي هناك مع ابني وزوجي”.