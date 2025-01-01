هنا الزاهد تكشف عن مخاوفها من هذه التجربة الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء خاص مع برنامج “ET بالعربي”، أعربت الفنانة هنا الزاهد عن مخاوفها من خوض تجربة فنية جديدة، حيث تستعد لتقديم النسخة الجديدة من فيلم “البحث عن فضيحة”، وهو ما أثار قلقها من المقارنة بينها وبين الفنانة الكبيرة ميرفت أمين.

وقالت الزاهد خلال اللقاء: “مفيش وجه مقارنة بيني وبين ميرفت أمين في البحث عن فضيحة، دي أيقونة والمقارنة صعبة جدًا وتخوف”. وأوضحت أن الأمر لا يقتصر عليها فقط، بل يشمل أيضًا زميلها الفنان هشام ماجد، الذي سيعيد تقديم دور عادل إمام في النسخة الجديدة. وأضافت: “هشام ماجد بردو صعبة عليه يقارنوه بعادل إمام”.

وأشارت هنا إلى أن الفيلم الجديد سيحمل نفس الفكرة الأساسية، لكنه سيختلف تمامًا في تفاصيل المواقف عن النسخة الأصلية، قائلة: “هو الفيلم نفس الفكرة لكن المواقف مش شبه النسخة الأصلية خالص”.

تُعد هذه التجربة تحديًا كبيرًا للزاهد وهشام ماجد، إذ أن الفيلم الأصلي يُعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية التي تركت بصمة قوية لدى الجمهور.