إلهام شاهين تكشف سر خسارة وزنها وترد على مهاجميها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب إصرارها على خسارة الوزن، كما تحدثت عن أعدائها الذين يتربصون بها، وأسباب الهجوم عليها دائماً.

قالت إلهام: “السمنة مصيبة، ومشواري مع خسارة الوزن كان مزعجًا جدًا، منذ عام وأسير على ريجيم وأدوية تخسيس وحقن لكي أصل لما وصلت له”، معقبة: “اللي عايز حاجة لازم يتعب فيها”.

أضافت: “قلقت وتعبت من حقن التخسيس وأنصح الناس لو هياخدوها لإنها فعلا مفيدة وبتخسس لازم يتابعوا مع طبيب ويعملوا تحاليل باستمرار حتى لا يصابوا بالوهن وفقدان الفيتامينات”.

وتابعت: “ناس كتير قلدتني في حقن التخسيس وجاءت تشتكي بعد كده إنهم تعبوا وراحوا المستشفى، هي لازم تتاخد بمتابعة مع دكتور الى جانب دايت معين”.

استكملت حديثها قائلة: “أنا لست مثيرة للجدل ولا أتابع ما يحدث على فيسبوك ولا السوشيال ميديا، وأعرف مبرر الهجوم علي، لأن لدي أعداء، ولا أسكت على حقي وبعرف أدافع عن نفسي ومهنتي واللي بيقرب لي بياخد جزاءه، وده مبيعجبش ناس كتيرة”.

تابعت: “فيه نوعية من الناس بيكرهوا المرأة والشخصية القوية والفن والفنانين والنوعية دي بتكرهني وعندهم لجان تقعد تهاجم وتشتغل وبيشتغلوا عليا وعلى الفنانين ولكن دي تفاهات، الجمهور العادي فاهم إن هما ناس مأجورة ومش حقيقيين، حتى بيقولوا ألفاظ خارجة واحدة”.