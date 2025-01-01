عمرو مصطفى يستقبل 2025 بوعود جديدة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل المطرب والملحن عمرو مصطفى العام الجديد برسالة وجهها لجمهوره قدم لهم فيها وعداً وعهداً عليه في العام الجديد، حيث أكد أنه يعدهم بتقديم العديد من الأعمال التي تلامس قلوبهم وتظل في ذاكرتهم، وأنه سيسعى جاهداً لطرح ما هو مميز.

ونشر عمرو مصطفى صورة له عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وكتب معلقاً عليها: “عام جديد، فرص جديدة وطموحات بلا حدود في عام 2025، أعدكم بتقديم أعمال تلامس أرواحكم وتظل في ذاكرتكم”.

أضاف: “بفضل دعمكم وثقتكم.. نواصل معًا كتابة فصول جديدة من النجاح والإبداع أشكر الله أولًا ثم كل شخص كان جزءًا من رحلتي.. كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عامًا مليئًا بالسعادة، الحب والإنجازات والقادم أجمل”.

كان عمرو مصطفى قد شوّق جمهوره لأحدث أعماله الغنائية بعنوان “هحكيلك عنها”، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يجلس أمام أحد الشواطي ويعزف على الغيتار.

يُذكر أن آخر عمرو مصطفى كليب “أولى بيا” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في مصر والوطن العربي، وهي من ألحانه وغنائه، وكلمات عز الدين.