وفاء عامر تحذر شخصًا مجهولًا: “الخيانة أبشع شيء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة تهنئة بغرة شهر رجب وبداية نفحات الأشهر الحرم، وبالسنة الجديدة 2025، كما وجهت رسالة تحذير لشخص مجهول رفضت ذكر اسمه.

قالت وفاء: “طول عمرنا شعب واحد ومعندناش طائفية ولا قبلية، وكلنا ولاد البلد”، وأضافت: “أنا في الحياة حقيقية جدًا مبعرفش أمثل، وأكتر حاجة ممكن تضايقني وتعصبني هي الكدب والخداع والخيانة”.

تابعت: “لما حد يكدب عليّ أو يخدعني أو يخونني دي أكتر حاجة ممكن تدبح البني اَدم، الخيانة وفجر الخصومة أبشع حاجة في الدنيا، خاصة لما تكوني بتخلصي للأصدقاء والأقارب وفجأة هما يطعنوني من الخلف بمنتهي الغباء، أنا اتعرضت للخيانة كتير في حياتي”.

تابعت: “مش بسامح في الكدب والخداع، وأي حد بيعمل كده معايا باتركه وانصرف عنه وأحقق نجاحات وأمشي في طريقي”.

ووجهت وفاء رسالة تحذير على الهواء لشخص لم تفصح عن اسمه قائلة: “أنت عايز تفشل البني آدم وبتعطي نصيحة بالغلط وأنت معروف وخليك في حالك”.