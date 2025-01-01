مصطفى شعبان يعلن زواجه: بداية جديدة في العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان مصطفى شعبان ضيفاً على برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة “الحياة”، حيث كشف للمرة الأولى زواجه رسميًا من هدى الناظر بعد فترة من الشائعات والتكهنات. والأسباب التي أدت الى تأجيل إعلان الزواج.

أشار شعبان الى أن مرض والده كان السبب الرئيسي وراء التأجيل، لكنه أكد أن الأمور الآن أصبحت على ما يرام.

عن اللحظات التي سبقت زواجه قال مصطفى: “كنت أنا ومراتي قد قررنا الزواج قبل فترة، لكن بسبب مرض والدي وتواجده في المستشفى قررنا تأجيل الحفل”. وأضاف: “بعد أن تحسن والدي وخرج من المستشفى، طلب مني أن أكتب الكتاب في اليوم التالي مباشرة، قائلاً: لو ما كتبتش الكتاب بكرة مش هطلع من المستشفى، فقررنا أن يكون حفل الزواج عائليًا”.

في لحظة من التأثر، وجه مصطفى شعبان رسالة خاصة لزوجته، قائلاً: “سنة سعيدة عليكِ، وإن شاء الله نعيش أيامًا سعيدة، وأنا مبسوط وفخور بيكي”. وأوضح أنه وزوجته هدى الناظر، الخريجة من الجامعة الأمريكية، يعتمدان على التفاهم المشترك والحياة الأسرية المتكاملة، مشيرًا الى أن حياتهما بعد الزواج أصبحت أكثر سعادة وراحة.

وعن سر نجاح زواجه، قال إن الحب والتقارب الفكري هما أساس العلاقة بينه وبين زوجته. أضاف: “الراجل راجل والست ست، ولكل واحد مننا دور في العلاقة، ولكن التفاهم والاحترام هما المفتاح”. موضحاً أن بينهما قواسم مشتركة، مثل حبهما للجلوس في المنزل وحب الخيل، مؤكدًا أن هذه الاهتمامات المشتركة تعزز من العلاقة بينهما، وتخلق بيئة مريحة وسعيدة.